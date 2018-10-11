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11/10/2018 13:24

【貿易開戰】易綱會見美國財長，就相關經濟金融問題交流

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人行行長易綱在印度尼西亞巴厘島出席國
際貨幣基金組織╱世界銀行年會期間，應約會見了美國財長Ｓｔｅｖｅｎ　Ｍｎｕｃｈｉｎ，就
相關經濟金融問題進行了交流。

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