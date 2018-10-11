【上海專電】瑞銀資管上海將推對沖基金母基金和大類資產配置產品

《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀集團旗下瑞銀資產管理上海公司計劃在內

地推出對沖基金母基金（ＦＯＦ）和大類資產配置產品。

瑞銀資管是全球第二大對沖基金母基金的管理人，在２０１６年內地政府允許外商獨資和合

資企業成為私募證券基金管理機構後，瑞銀資管上海公司於去年７月獲得了私募證券投資基金管

理人牌照，隨即推出三隻產品，包括「瑞銀中國股票精選私募基金一號」、「瑞銀現金添益債券

私募基金一號」以及９月２０日完成初始募資的「瑞銀靈活策略債券私募基金一號」。

據《路透》引述瑞銀資管上海公司總經理陳章龍指，對沖基金母基金通過降低大市以及內部

子基金之間的關聯度，能獲得更好的風險調整收益。由於對沖基金投資門檻高，業績波動較大，

所以對沖基金母基金應可成為投資者進行對衝基金投資的核心配置。當然，這一理念在內地尚需

要一段培育期。

至於內地對沖基金候選標的，陳章龍並不太擔憂。他說，雖然國外母基金所投資的子基金一

般有４０至５０隻，但在內地市場初期不一定需要那麼分散。就目前瑞銀跟蹤的內地優秀管理人

數量，構建起一個本地組合是綽綽有餘的。

瑞銀資管上海公司目前主要客戶來自高淨值人士和富裕人群。在內地資管新規發布後，瑞銀

資管將積極探索在新規框架下與不同類型的機構的合作途徑。

