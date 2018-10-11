【上海專電】上海樓市內外環分化嚴重，料四季度內環推盤不會加大

《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》戴德梁行發布報告指，首三季度上海新房共成

交４９９萬平方米，按年降５﹒６％，其中８月份的成交量創近兩年新高；同時供應量加大，首

三季度上海新增供應５４１萬平方米，按年漲５２％，主要集中在外環以外，以剛需、剛改項目

為主。

第三季度內環、外環供應兩極分化嚴重，內環以內僅１０個項目入市，供應再次收緊，導致

中環以內的項目依然一房難求，而外環外的項目由於供應較多，部分項目無人問津。

戴德梁行華東區綜合住宅服務主管伍惠敏表示，近期新增供應放量入市，加之企業限購再次

收緊，不少區域出現量增價平的現象，供大於求的情況令購房者更加冷靜。

但是市區、郊區的分化未來會造成大量郊區樓盤積壓，對城市發展有不好的影響，預計四季

度內環推盤不會加大，還是以外環的剛需項目為主。

租賃市場方面，截止７月底，上海住宅平均月租金為每平方米７４﹒４元（人民幣．下同

）；市區每套７０平方米住宅的租金在５５００至８５００元左右，同比漲１０％。受長租公寓

影響，其中房齡久、位置不佳的以及機構租房供應充沛的項目，個人業主租房租金未有明顯上漲

。

目前上海共有１１５個長租公寓項目，主力戶型月租金為２５至４５平方米，月租金

３０００至６０００元。

伍惠敏指，７、８月正值畢業就業季，租房需求旺盛，全市租金微漲，量價上行。未來上海

依然有人口流入，且租客對租賃公寓品質提升的預期，未來租金將進一步上升，但政府會將租金

漲幅控制在個位數以穩定預期。涉外高端公寓和別墅，由於國外派遣需求下降，國內需求在逐步

上升、填補了空缺。

