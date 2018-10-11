《午市前瞻》港股料將跌穿二萬五支持，待２４１００入市買金融股

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國債息率繼續於高位徘徊，二年期債息再創１０年新高，

揭開美股高處不勝寒的序幕。道指周三（１０日）急瀉８３１點或３﹒１５％，收報２５５９８

點，帶動歐亞股市全面大瀉。中港股市同樣受災，港股低開８００點報２５３９２點，期後跌幅

擴大，一度瀉逾１０００點至最低２５１５９點，創出近１７個月低位，最終中午收報

２５２０７點，挫９８６點或３﹒７７％，半日成交近７４８億元。國企指數午收報１００１５

，插４﹒１０％或跌４２７點。

滬綜指半日收報２６０７，跌１１８點或跌４﹒３４％，成交１０３１﹒１９億元人民幣。

藍籌股全線向下，騰訊（００７００）走勢偏軟，今日隨市再失守２７０關，低見２６５元

，創近年半低位，半日大插７﹒２６％，報２６５﹒６元，為半日最差表現藍籌。其他重磅股方

面，匯控（００００５）跌１﹒３７％午收６６﹒４元；中移動（００９４１）回吐３﹒６５％

，報７７﹒８元；友邦（０１２９９）插水４﹒１１％午收６０﹒６元。

國指方面，長城汽車（０２３３３）９月汽車銷量按年下跌１５％，拖累股價走開低走，盤

中低見４﹒５２元，創近一個月低，半日跌７﹒２４％收４﹒６１元。中國銀河（０６８８１）

跌穿年內新低，挫８﹒０８％午收報３﹒３元，為最差國指股。



＊人民幣偏軟內銀大挫，內房內險受壓＊



今日人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年３月１５日以來１７個月

最低。人行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收政府債券發行繳款等因素的影

響，決定今日不開展公開市場操作。另外有消息指，中國計劃增加其視為系統重要性金融機構的

公司數量。人民幣偏軟拖累全線內銀下跌。當中農行（０１２８８）跌幅較大，蒸發３﹒８３％

，午收３﹒５２元；其次為工行（０１３９８）跌３﹒７６％，午收５﹒１２元。此外中行

（０３９８８）現價跌２﹒９９％，報３﹒２４元，更創年內新低。

內地滬指今日低開逾３％，內房亦隨市下挫。世茂房（００８１３）領跌５﹒４３％，報

１４﹒９８元；潤地（０１１０９）失４﹒３２％，報２４﹒３５元；恆大（０３３３３）滑

４﹒８２％，報１９﹒５６元；碧桂園（０２００７）跌６﹒７５％，報８﹒０１元，今日曾低

見７﹒９５元，創下一年低位。與此同時，內地保險股受累大市急跌。人保（０１３３９）跌

６﹒４４％，報３﹒３４元，跌穿５０及２０天線；平安（０２３１８）跌４﹒３５％，報

７１﹒５元；中財險（０２３２８）跌３﹒１９％，報８﹒４９元。

人民幣貶值壓力不言而喻。隔晚國際油價下挫２％，仍無力挽救航空股。南航

（０１０５５）急降６﹒５２％，報４﹒１６元；東航（００６７０）低飛３﹒５９％，報

４﹒３元；國航（００７５３）亦下插５﹒０１％，報６﹒４４元。



＊本地地產股未止跌，港機工程逆市上揚＊



特首林鄭月娥上日（１０日）發表任內第二份《施政報告》，當中提到多項增加土地及房屋

供應措施，本地地產股仍未止跌。九倉置業（０１９９７）插３﹒４７％，報５０﹒１元；新世

界（０００１７）失３﹒０３％，報９﹒９３元；會德豐（０００２０）跌２﹒７６％，報

５４﹒６元；長實（０１１１３）２﹒７６％，報５４﹒６元。

另一方面，由於太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）公布，私有化港機工程

（０００４４）一事，已獲法院及港機工程股東批准，港機工程今早逆市上揚１﹒４２％，報

７１﹒２５元。太古Ａ及太古Ｂ分別挫２﹒１８％報８２﹒９元，及跌２﹒９５％報１３﹒１４

元。

大市波動，多隻公用股亦站不穩，長江基建（０１０３８）現２﹒２５％，報６０﹒８５元

；電能實業（００００６）現失１﹒２９％，報５３﹒４５元；港鐵（０００６６）插

１﹒７５％，報３９﹒２５元。



＊張智威：美國中期選舉前，或再有針對中國舉動＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今早港股低開８００點報２５３９２點

，之後跌幅擴大至約千點，短期料將跌穿２５０００點支持位。

張智威指出，由今年１月２９日恆指高位３３４８４點計算，目前已累跌逾７０００點，前

景仍然看淡，技術上仍未見底。他預期在美國１１月中期選舉前，美國總統特朗普將有一連串針

對中國的舉動，因此建議投資者暫時不要入市。

他認為，美國中期旗舉因素，以及貿易戰負面因素影響，港股或會跌至２４１００點水平，

屆時，投資者可考慮入市買入金融股及保險股，包括：匯控（００００５）、恆生

（０００１１）、平保（０２３１８）、友邦（０１２９９）及國壽（０２６２８）。

（ｊｎ、ｋｔ）

