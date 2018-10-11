【施政報告】林鄭：評分較去年跌近１４分，屬預期之內

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥昨發表任內第二份施政報告，報告評分平均

只有４８﹒５分，較去年跌近１４分，她今早出席聯合電台論壇時表示，反應屬預期之內，稱有

一項措施得罪百分之一的市民，也會引來不滿，如禁電子煙、填海及取消強積金對沖等。

她表示，很多議題都需要長時間規劃，如果在第二份《施政報告》仍不提出，任內達成的機

會便很低。（ｊｏ）

