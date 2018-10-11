【施政報告】市民批１４年後單程證逼爆人工島，林鄭非為港人服務

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥昨發表任內第二份施政報告，她今早出席聯

合電台論壇時，聽眾黃先生表示，「明日大嶼」需１５年時間及花費逾萬億儲備，與每日１５０

個單程證配額吻合，指政府只為單程證服務，批評政府沒有解決人口配套。

林鄭回應指，近年有人利用社交媒體，將單程證政策與土地政策掛勾，指香港面對老齡化，

需新人口補充，強調是家庭團聚。（ｊｏ）

