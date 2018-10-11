【施政報告】市民稱資助房屋價參考私樓難負擔，冀用土地收回條例

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席施政報告電台聯播節目，有市民表示，

資助房屋的價錢參考私樓，令公屋居民即使想置業亦無法負擔，認為無助市民上車。她又質疑，

政府為何不引用《土地收回條例》收地發展。

林鄭回應指，無意強制公屋住戶買樓，只是提供多一個選擇，綠置居售價亦比居屋低，並有

更高的按揭成數。而２００８年啟動新界東北發展時，當時出任發展局局長時，引例在古洞北收

地，但至今一塊土地都未收回，形容「舉步維艱」。（ｊｏ）

