【施政報告】林鄭：土地研究工作未停過，填海涉法定過程會再諮詢

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席施政報告電台聯播節目，被問及何時決

定計劃填海面積達１７００公頃時，與早前公布的「２０３０＋」規劃涉及１０００公頃有

７００公頃的落差時，她稱並非由她本人決定，是由技術部門同事提出，在今年４月初，是由規

劃署將有關資料交予土地供應專責小組作諮詢之用。

林鄭月娥表示，知道世上沒有完美的方案，強調大嶼山的研究工作「未停過」，填海有法定

過程，屆時會再諮詢。（ｊｏ）

