《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席施政報告電台聯播節目表示，現時進入
加息周期，而外圍經濟環境波動，肯定明年環境會轉差，所以不撤辣招或增加按揭貸款比例。她
強調，施政報告原意是增大公營房屋比例，讓市民供得起、買得起。
另外，有市民表示，歡迎政府對長者公屋「大換細」免租。林鄭月娥指，計劃曾受到某位行
政會議成員反對，認為歧視長者。林鄭強調並非歧視長者，只是給予他們一個選擇，幫助輪候公
屋的大家庭。（ｊｏ）
11/10/2018 09:55
【施政報告】林鄭：肯定明年環境轉差，故不撤辣招
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席施政報告電台聯播節目表示，現時進入
加息周期，而外圍經濟環境波動，肯定明年環境會轉差，所以不撤辣招或增加按揭貸款比例。她
強調，施政報告原意是增大公營房屋比例，讓市民供得起、買得起。
另外，有市民表示，歡迎政府對長者公屋「大換細」免租。林鄭月娥指，計劃曾受到某位行
政會議成員反對，認為歧視長者。林鄭強調並非歧視長者，只是給予他們一個選擇，幫助輪候公
屋的大家庭。（ｊｏ）
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