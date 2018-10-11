【夜期時段】即月期指最新報２５２０５點，升１７點，低水６１點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１８６點，跌２點，低水８０

點，最新報２５２０５點，升１７點，低水６１點，合約成交６３３０張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１００９１點，跌３點，低水２點，最新報

１００９１點，跌３點，低水２點，合約成交２５２２張。（ｃｈ）

