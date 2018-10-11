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即市新聞

11/10/2018 18:44

【地皮截標】山頂文輝道住宅地明截標，落成後呎價料達１５萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本季市場最矚目的山頂文輝道地皮將於明日中午截標，屬於山
頂區內近年罕見的供應，惟鑑於近日市況越見不明朗，市場對此地皮的估值分歧，預期每方呎地
價由６萬元至１２萬元，總地價估計達２４２﹒５億元至４８５﹒２億元，總地價及呎價都有望
破本港賣地紀錄。
　　萊坊測量師行執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，山頂地皮很稀有，這地皮一定是「
兵家必爭之地」。惟他續指，由於發展規模及投入成本大，加上中美貿易戰等外圍因素，以及「
何文田站２期」又會招標，發展商要有一定取捨。
　　林浩文估計，入標財團以實力雄厚的大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險，而
地皮會建為洋房及分層單位混合式發展，估計樓面地價約每呎６﹒５萬至８萬元，總地價估值
２６３億至３２３億元。他預料，項目落成後洋房每呎要可賣１５萬元起，分層每呎則可賣
９﹒５萬元起，總發展成本約３２０億至３７０億元。
　　美聯測量師行董事林子彬則提到，是次地皮造價看俏，將會受大型發展商獨資或合組財團參
與競投，甚至獲內房垂青，每呎樓面地價約８萬元計算，地皮估值約３２３億元。
　　地皮為鄉郊建屋地段第１２１１號山頂文輝道第２４６８９及１１號，面積約為１８﹒９４
２５萬平方呎，估計可建樓面約為４０﹒４３０７萬平方呎。該地皮總地價料打破今年由新地
（０００１６）以２５２億元投得的啟德第１Ｆ區１號地盤住宅地，呎價亦有望超越去年中恆地
（０００１２）以每呎５萬元奪中環美利道商業地王的紀錄，成為「雙料地王」。（ｋｙ）

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