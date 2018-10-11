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即市新聞

11/10/2018 19:11

《再戰明天》澳洲公布金融穩定性評估，星洲公布第三季經濟增長

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明早，澳洲央行發布金融穩定性評估報告，新加坡公布第三季
國內生產總值。

＊澳洲央行發布金融穩定性評估報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ後，投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周
貨幣市場共同基金數據。
　　８：３０ａｍ，澳洲央行發布金融穩定性評估報告。８：００ａｍ，新加坡金管局發布貨幣
政策聲明。

＊新加坡公布第三季國內生產總值＊

　　明日（１２日），巴西股市因假期休市。
　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布９月失業率（經季節調整），料由４﹒２％降至
４﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票
的資金流向。８：００ａｍ，新加坡公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒６％升上５％；年
率料由３﹒９％降至２﹒４％。

＊德國公布９月消費者物價指數＊

　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布８月第三產業指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％。　　
１：００ｐｍ，新加坡公布８月零售銷售（經季節調整）年率，料跌幅由２﹒６％收窄至
１﹒３％。
　　２：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒４％；年率料由
２％升上２﹒３％。　　　　　

＊恆益日掛牌＊

　　在本港，明日，恆益控股（０１８９４）首日掛牌。（ｈｏ）

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