《再戰明天》澳洲公布金融穩定性評估，星洲公布第三季經濟增長

《經濟通通訊社１１日專訊》明早，澳洲央行發布金融穩定性評估報告，新加坡公布第三季

國內生產總值。



＊澳洲央行發布金融穩定性評估報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ後，投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周

貨幣市場共同基金數據。

８：３０ａｍ，澳洲央行發布金融穩定性評估報告。８：００ａｍ，新加坡金管局發布貨幣

政策聲明。



＊新加坡公布第三季國內生產總值＊



明日（１２日），巴西股市因假期休市。

在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布９月失業率（經季節調整），料由４﹒２％降至

４﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票

的資金流向。８：００ａｍ，新加坡公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒６％升上５％；年

率料由３﹒９％降至２﹒４％。



＊德國公布９月消費者物價指數＊



明午１２：３０ｐｍ，日本公布８月第三產業指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％。

１：００ｐｍ，新加坡公布８月零售銷售（經季節調整）年率，料跌幅由２﹒６％收窄至

１﹒３％。

２：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒４％；年率料由

２％升上２﹒３％。



＊恆益日掛牌＊



在本港，明日，恆益控股（０１８９４）首日掛牌。（ｈｏ）

