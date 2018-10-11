【企業盈喜】中石化油服（１０３３）料首三季轉盈賺逾４億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）發出盈喜，

預料截至９月底止首三季度業績扭虧為盈，將錄得歸屬於上市公司股東的淨利潤將４﹒４億元人

民幣，去年同期則錄虧損３３﹒０６億元。

公司表示，國際油價的企穩回升，境內外油公司上游勘探開發資本支出較去年同期有所增加

，公司主要專業工作量和主營業務收入同比增長，前三季度實現主營業務毛利率為正。（ｃｈ）

