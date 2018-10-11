《經濟通通訊社１１日專訊》專業旅運（０１２３５）發盈警，預期截至今年９月或止六個
月之業績較去年同期將大幅下降，董事會認為，相關下降主要由於市況不利及價格競爭激烈而令
收益減少所致。（ｋｉ）
11/10/2018 17:35
【企業盈警】專業旅運（１２３５）料中期業績按年大幅下降
《經濟通通訊社１１日專訊》專業旅運（０１２３５）發盈警，預期截至今年９月或止六個
月之業績較去年同期將大幅下降，董事會認為，相關下降主要由於市況不利及價格競爭激烈而令
收益減少所致。（ｋｉ）
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