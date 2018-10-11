《小傳日記》花旗市急插，香江跟住喊；日瀉近千點，資金急住閃！

《小傳日記》花旗國魚缸變天，由牛變熊？隔晚道指急瀉８００幾點，創下８個月以來最大

跌幅，而標普都錄得五連跌，引發呢次美股大跌主要係因為美國１０年期國債債息抽高，之後花

旗國話事人侵侵（特朗普）話聯儲局「癡線」，亂咁加息對經濟無益；財長姆努欽又安撫民心，

話個市調整下好正常，花旗國經濟基本面依然好強，叫大家唔好擔心咁話。道指隔晚收報

２５５９８點，插水８３１點，跌幅逾３巴仙。納指收報７４２２點，跌３１５點，或逾４巴仙

。標普收報２７８５點，急跌９４點，跌幅超過３巴仙。

花旗國跌到咁，香江魚缸又點會精神呢？大家今朝早都聚精會神睇實個市，期指ＡＯ時段一

下跌１０００點，大家都覺得凶多吉少，恆指算係「生性」只係開跌８００點，不多不少。午後

跌幅繼續擴大，最多一度插水１０６７點，低見２５１２５點。５０隻藍戰士無一幸免全面下瀉

，恆指最終收報２５２６６，跌９２６點，跌幅３個半巴仙，成交額１３９７﹒４４億急增

６２巴仙。國貨都一度失守萬點大關，最終收報１００９２點，跌３５０點，跌幅逾３巴仙。Ａ

場都唔係好得幾多，滬指都失守埋２６００關，收報２５８３點，跌１４２點，幅度超過５個巴

仙。

藍戰士今日真係傷透，ＱＱ（００７００）回到解放前，一開市就失２８０關，無耐穿埋

２７０關，買衍生工具嘅朋友連逃生門都無，今日收跌近７巴仙，報２６７銀。ＡＩＡ

（０１２９９）又返落６０關，全日跌逾４巴仙，報６０﹒５銀。中移動（００９４１）四連升

斷纜，收跌近３巴仙，報７８﹒５銀。大象（００００５）今日都叫守得住，只係跌近２巴仙，

報６６﹒０５銀。「生發發」（００３８８）失守２００關口，收跌近６巴仙，報１９６﹒７銀

。



＊人民幣拖累內房向下墜；阿爺唔放水內銀真拮据＊



人仔穿６﹒９之後繼續尋底，今日離岸人民幣低見６﹒９４３２，睇來就快七算，但花旗國

財長努欽就話人仔匯率問題會係中美談判一部分，會密切觀察人仔匯價。內房佬跌到一仆一碌，

「四條三」恆大（０３３３３）瀉逾６巴仙，報１９﹒３銀。中海外（００６８８）跌近５巴仙

，報２２﹒６銀。碧桂園（０２００７）插水逾７巴仙，報７﹒９８銀。融創（０１９１８）瀉

近７巴仙，收１９﹒９８銀。世房（００８１３）跌逾４巴仙，報１５﹒１８銀。雅居樂

（０３３８３）瀉近１２巴仙，報８﹒８２銀。

魚缸跌到咁，阿爺又唔放水，神州今日繼續不開展市場操作，而且係連續七日無逆回購，亦

無逆回購到期。內銀佬無水救火，股價都插到應一應，建行（００９３９）瀉３巴仙報６﹒０９

銀；工行（０１３９８）跌逾３巴仙，報５﹒１６銀；中行（０３９８８）跌２巴仙，報

３﹒２７銀；交行（０３３２８）跌逾３巴仙，報５﹒５２銀；招行（０３９６８）跪低逾４巴

仙，報２８﹒６銀；農行（０１２８８）跌近４巴仙，報３﹒５３銀。



＊石油要增產油佬有排煩，長汽銷量跌股價好糾結＊



花旗國魚缸一跌，隔晚國際油價都唔見咗２巴仙，加上今日下晝嘅時候阿聯酋宣布，預計嚟

緊兩個月會進一步原油增產，到時候供應多咗油價自然就要回落，所以過去強勢嘅「三桶油」今

日都要頭耷耷，中石油（００８５７）走低近４巴仙，報５﹒９９銀；中石化（００３８６）跌

起過１巴仙，報６﹒７２銀；中海油（００８８３）唔見咗近４巴仙，報１４﹒２８銀。其他梳

開股亦走低，安東油服（０３３３７）大瀉近１５巴仙，報１﹒１２銀；華油能源

（０１２５１）亦急挫近１４巴仙，報０﹒６８銀；昆侖能源（００１３５）跌近３巴仙，報

８﹒６２銀。

個個板塊跌，汽車佬都唔例外，長汽（０２３３３）９月汽車銷量按年下跌１５巴仙，頭三

季按年跌４﹒１巴仙，嘩！股價當然唔好睇啦，今日同吉利（００１７５）齊齊急挫逾６巴仙，

報４﹒６５銀同報１２﹒９銀；北汽（０１９５８）蒸發近１３巴仙，報５﹒１１銀。至於廣汽

（０２２３８）就唔見近７個巴仙，報７﹒３銀。比亞迪（０１２１１）跌近５個巴仙，收報

４７﹒５銀。



＊拆息再回落錢莊要度度，土地供應增地產佬煩憂＊



港元拆息全線回落，其中，與供樓相關的一個月拆息跌至大約１厘６，香江錢莊亦要跪低。

大象軟近２巴仙報６６﹒０５銀，小象（０００１１）跌得仲慘，插近３巴仙，報２０４﹒６銀

；中銀（０２３８８）亦都唔見咗３巴仙，報３４﹒１銀。

香江一姐噚日發表咗施政報告，一如預期增加房屋同埋土地供應。不過，令大家跌眼鏡嘅喺

，東大嶼個大ｐｒｏｊｅｃｔ竟然要填多７００公頃，埋單計落有成１７００公頃咁多。九置

（０１９９７）暴跌５巴仙，報２﹒８銀；會德豐（０００２０）下插逾４巴仙，報４２﹒２５

銀；信置（０００８３）瀉近４巴仙，報１２﹒２銀；太古地產（０１９７２）挫３巴仙，報

２７﹒２銀；長實（０１１１３）亦都挫３巴仙，報５４﹒４５銀；恆地（０００１２）、新地

（０００１６）、新世界（０００１７）全線跌近３巴仙，分別報３７﹒１５銀、１０５﹒４銀

同埋９﹒９５銀。



＊舜宇唔爭氣科技股拋棄，債息再上升收息股唔興＊



轉睇吓花旗國，噚晚佢地科技股暴瀉，令到近期已經弱勢嘅香江科技股不堪一擊。舜宇

（０２３８２）俾麥格理睇好架，即使佢喺８月中公布左去年全年業績過後，股價圖上形成一個

大裂口，紅底價不再，但麥格理依然維持２２０元「他屐」，只可惜舜宇自己唔爭起，今日進一

步走低，一度跌穿７０銀，收市就收復返，報７１﹒３銀，但一日都已經唔見左６巴仙；街坊瑞

聲（０２０１８）話「Ｙｏｕ ｊｕｍｐ，Ｉ ｊｕｍｐ」喎，係咁易又送走逾７巴仙，得返

６９﹒９５銀，重係今日最差嘅藍戰士添。手機設備孖寶都跌到咁，小米（０１８１０）就梗係

唔得米啦，收市瀉近８巴仙，報１２﹒６６銀；中芯（００９８１）亦都要插近８巴仙，報

６﹒９２銀。

花旗國科技股唔多掂，但國債孳息率就好威威，兩年期債息再創十年高，香江一眾高息公用

股自然無力水。港鐵（０００６６）走低近２巴仙，報３９﹒３銀。電能（００００６）亦軟近

２巴仙，報５３﹒３銀。中電（００００２）跌１巴仙，報８８銀。

噚日勇猛嘅電訊股亦要回吐，神州移動（００９４１）跌返落嚟８０銀樓下，收報７８﹒５

銀，潛水近３巴仙；聯通（００７６２）都急降逾３巴仙，報８﹒８１銀；而神州電信

（００７２８）就最克制，跌唔夠１巴仙，報４﹒０１銀。請請！



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