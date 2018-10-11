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即市新聞

11/10/2018 15:55

【十月股災】景順：亞股已跌，相信環球市場也會出現大幅度拋售

　　《環富通基金頻道１１日專訊》美國股市急挫拖累亞洲股市表現，景順（Ｉｎｖｅｓｃｏ）
首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ　Ｈｏｏｐｅｒ就此發表最新評論。重點可總結如下：

＊科技股走弱，促使美股下跌＊

　　保護主義及聯儲局利率正常化或已經為市場調整造就充分條件。
　　鑑於１０年期美國國債孳息率飆升，股市上周已開始下跌。
　　美國政府出現較大的赤字，導致債務發行增加，加上資產負債表正常化，都為國債價格帶來
下行壓力。
　　參考過往數據，每當１０年期國債孳息率有顯著升幅，股票往往會被重新評級。
　　由於科技行業在過去數年錄得強勁回報，因此可以預期該行業被重新評級的情況將較其他行
業嚴重。
　　該行同時相信，貿易戰不斷升溫是市場遭拋售的另一原因。在過去一年，保護主義的威脅和
相關政策的落實斷斷續續令股市溫和下行，但每當貿易戰有緩和跡象時，投資者往往選擇相信這
威脅已經解除。此外，經濟數據其實尚未反映出中美貿易衝突持續的負面影響，特別是美國，其
經濟仍然保持急速增長。
　　這個情況已經有所變化。由於貿易緊張局勢升級，國際貨幣基金組織已於本周下調對環球、
中國以及美國經濟增長的預測。與此同時，關稅對企業表現的影響亦開始浮現。

＊投資啟示＊

　　投資者擔心目前可能是市場調整的開端，而實際情況很可能確是如此。
　　有證據顯示，在股市２月下挫後投資者的信心已有所減弱。這意味著一旦不利因素開始出現
，投資者便可能會選擇退市。
　　該行認為短期內這種情況會擴散到其他市場，而現時亞洲股市已經下跌。雖然該行預計美國
將承受最大影響，但相信環球市場也會出現大幅度拋售。
　　業績期的數字仍可望強勁，這將為股市提供一些支持，並可能帶動股票資產相對迅速地反彈

　　該行相信，除非投資者追求短線回報，否則維持一個包括風險資產在內的廣泛多元投資組合
是非常重要。此外，策略性投資者可以受惠於市場拋售所帶來的入市機會。（ｈｏ）

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