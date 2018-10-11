【十月股災】美股急瀉港股曾挫逾千點，收跌９２６點報２５２６６

《經濟通通訊社１１日專訊》美國債息持續高企，資金從股市流出，加上美國總統特朗普再

度大肆批評聯儲局加息政策，美股隔晚（１０日）經歷黑色星期三，觸發環球股市暴跌。近期已

經弱勢的恆指今早裂口低開８００點，隨著Ａ股進一步失守２６００點，港股跌幅擴大，最多瀉

１０６７點，低見２５１３０點，創２０１７年５月１９日以來的盤中新低，收市跌幅稍收窄點

，最終急挫９２６點或３﹒５％，報２５２６６點。主板成交１３９７億元急增６２％。

全日有近１９００隻股份下跌，上升的只有１２０隻。５０隻恆指成分股全軍覆沒。

瑞聲科技（０２０１８）下跌７﹒３％，報６９﹒９５元，為跌幅最大藍籌。蒙牛乳業

（０２３１９）下跌０﹒２％，報２２﹒７元，為跌幅最少的藍籌。

國企指數報１００９２，跌３﹒４％或跌３５０點，盤中低見９９７５點。上證綜指收報

２５８３，下跌１４２點或下跌５﹒２２％，創兩年半以來最大單日跌幅，成交１７００﹒５８

億元人民幣。



＊５０隻恆指成分股全軍覆沒＊



重磅股騰訊（００７００）更連續１０日受壓，全日急挫６﹒８％，報２６７元，盤中見

２６５元創１５個月新低，１０連跌累挫１９﹒１％。港交所（００３８８）失守２００元關，

挫５﹒８％，報１９６﹒７元。匯控（００００５）跌１﹒９％，報６６﹒０５元。友邦

（０１２９９）走低４﹒３％收６０﹒５０元。

人民幣匯率顯著貶值，中間價已連跌八個交易日，並跌至１７個月低，離岸價日內低見

６﹒９４３１，雖然在岸人民幣力守６﹒９３，但市場對「破７」的預期已進一步升溫，拖累與

人民幣相關的內房股及紙業股集體下挫。中海外（００６８８）跌４﹒６％，報２２﹒６元；潤

地（０１１０９）走低４﹒９％，報２４﹒２元；碧桂園（０２００７）挫７﹒１％，報７﹒９

８元；融創（０１９１８）跌６﹒９％，報１９﹒９８元；恆大（０３３３３）走低６％，收報

１９﹒３元。

紙業股全線向下，陽光紙業（０２００２）跌７﹒９％，報１﹒２８元；晨鳴紙業

（０１８１２）下跌６﹒２％，報４﹒３８元；玖龍紙業（０２６８９）跌５﹒９％，報

７﹒６７元；理文造紙（０２３１４）跌５﹒１％，報６﹒６７元。

航空股繼續跌勢，南航（０１０５５）跌７﹒２％，報４﹒１３元；東航（００６７０）跌

６﹒３％，報４﹒１８元；國航（００７５３）跌３﹒４％，報６﹒５５元。



＊中移動四連升後回吐近３％＊



受美股隔晚急瀉拖累，中港電訊股全線下挫，中國移動（００９４１）連升四日累漲

６﹒７％後，今日回吐２﹒８％收報７８﹒５元；聯通（００７６２）跌３﹒３％，報８﹒８１

元；中電信（００７２８）跌０﹒５％，報４﹒０１元；電訊盈科（００００８）跌近３％，報

４﹒２４元；數碼通（００３１５）升０﹒６％，報１０﹒４６元；香港電訊（０６８２３）跌

０﹒４％，報１０﹒９６元；香港寬頻（０１３１０）跌１﹒１％，報１２﹒５８元；電訊數碼

（０６０３３）跌１﹒６％，報２﹒５３元。

手機設備股繼續跌勢，瑞聲（０２０１８）跌７﹒３％，報６９﹒９５元；比亞迪電子（０

０２８５）跌６﹒１％，報８﹒６９元；通達集團（００６９８）跌１２﹒２％，報１﹒０１元

；高偉電子（０１４１５）跌１０％，報０﹒８９元；丘鈦科技（０１４７８）跌８﹒３％，報

４﹒４元；舜宇光學（０２３８２）跌６﹒２％，報７１﹒３元。

鐵路基建股全面下跌，中國中鐵（００３９０）回吐６﹒９％，報７﹒４１元；廣深鐵路（

００５２５）跌５﹒８％，報３﹒０８元；中交建（０１８００）跌４﹒９％，報７﹒７２元；

中車（０１７６６）跌４﹒４％，報６﹒８１元；中鐵建（０１１８６）跌５﹒４％，收市報１

０﹒１８元。

另外，施政報告出爐後，本地地產股「跌跌不休」。九倉集團（００００４）跌６﹒５％，

報１８﹒９８元；九置（０１９９７）跌５﹒４％，報４９﹒１元；會德豐（０００２０）跌４

﹒２％，報４２﹒２５元；新地（０００１６）跌２﹒８％，報１０５﹒４元；新世界

（０００１７）跌２﹒８％，報９﹒９５元；長實集團（０１１１３）跌逾３％，報５４﹒４５

元；長和（００００１）跌２﹒１％，報８１﹒９元；恆地（０００１２）跌２﹒８％，報

３７﹒１５元；信置（０００８３）跌３﹒９％，報１２﹒２元；領展（００８２３）跌

１﹒２％收７１﹒５５元。（ｊｎ）

