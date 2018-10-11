【施政迴響】麥美娟指已向主席建議所有立法會女同事享１４周產假

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會行管會成員麥美娟表示，已在行管會向立法會主席梁君

彥建議，即時給予立法會所有女性同事享有１４周產假，亦呼籲公營機構響應１４周產假的安排

，而非待正式立法後才實施。

麥美娟指，梁君彥表示同意有關安排，並表示會與秘書處研究細節。至於立法會議員是否也

可享有同樣福利，麥美娟指因牽涉《基本法》的問題，行管會和議事規則委員會都需要再研究。

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