《經濟通通訊社１１日專訊》立法會行管會成員麥美娟表示，已在行管會向立法會主席梁君
彥建議，即時給予立法會所有女性同事享有１４周產假，亦呼籲公營機構響應１４周產假的安排
，而非待正式立法後才實施。
麥美娟指，梁君彥表示同意有關安排，並表示會與秘書處研究細節。至於立法會議員是否也
可享有同樣福利，麥美娟指因牽涉《基本法》的問題，行管會和議事規則委員會都需要再研究。
（ｃｗ）
11/10/2018 10:31
【施政迴響】麥美娟指已向主席建議所有立法會女同事享１４周產假
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會行管會成員麥美娟表示，已在行管會向立法會主席梁君
彥建議，即時給予立法會所有女性同事享有１４周產假，亦呼籲公營機構響應１４周產假的安排
，而非待正式立法後才實施。
麥美娟指，梁君彥表示同意有關安排，並表示會與秘書處研究細節。至於立法會議員是否也
可享有同樣福利，麥美娟指因牽涉《基本法》的問題，行管會和議事規則委員會都需要再研究。
（ｃｗ）
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