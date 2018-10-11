《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。工聯會郭偉強表示，該
黨覺得今次的《施政報告》是「願景美好」，但有關房屋的短期措施都需時十年八載，問政府如
何解決燃眉之急，是否可考慮發展粉嶺高球場。
林鄭月娥指，發展粉嶺高球場富爭議性，但即使收回該地，也不會很快完成，因為當區的交
通問題，以及有很多古墳古樹需要搬走。（ｃｗ）
11/10/2018 11:31
【施政答問】林鄭：即使發展高球場也需時處理交通問題
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。工聯會郭偉強表示，該
黨覺得今次的《施政報告》是「願景美好」，但有關房屋的短期措施都需時十年八載，問政府如
何解決燃眉之急，是否可考慮發展粉嶺高球場。
林鄭月娥指，發展粉嶺高球場富爭議性，但即使收回該地，也不會很快完成，因為當區的交
通問題，以及有很多古墳古樹需要搬走。（ｃｗ）
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