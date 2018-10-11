【施政答問】林鄭：無信心在任期內完成分拆運房局

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。旅遊界議員姚思榮提出

，成立新政策局統籌旅遊事務；體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則要求成立文化局。林鄭

月娥指，有關改組政策局的問題，政府首選是先分拆運輸及房屋局，但沒有信心可在任期內完成

分拆。

林鄭月娥表示，每次改組都要花費很多精力，形容是「勞民傷財」，而分拆運房局所得到的

支持遠勝成立文化局，因此會「先易後難」，而文化局並未在啟動的議程上。（ｃｗ）

