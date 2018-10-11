《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。龍鼓灘原居民出身的鄉
議局主席劉業強問到，填海計劃涉及龍鼓灘，當局會否有優化環境和改善交通措施。
林鄭月娥回應指，填海近年被嚴重妖魔化，其實香港一直以來都有不斷地填海，如興建新機
場、金融區等。她指，現時的填海技術比以前先進，保證不會傷害生態，至於會否對居民有影響
，當局亦都願意與他們商討。（ｃｗ）
11/10/2018 12:18
【施政答問】林鄭：填海近年被嚴重妖魔化
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。龍鼓灘原居民出身的鄉
議局主席劉業強問到，填海計劃涉及龍鼓灘，當局會否有優化環境和改善交通措施。
林鄭月娥回應指，填海近年被嚴重妖魔化，其實香港一直以來都有不斷地填海，如興建新機
場、金融區等。她指，現時的填海技術比以前先進，保證不會傷害生態，至於會否對居民有影響
，當局亦都願意與他們商討。（ｃｗ）
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