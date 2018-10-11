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11/10/2018 13:15

【施政答問】區諾軒質疑林鄭不再管三座大山，林鄭：能力有限

　　《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。議會陣線區諾軒指，今
份《施政報告》未有提及「三座大山」，質疑政府是否不再理會。
　　林鄭月娥指，政府關注市民的民生議題，可以做的就是增建公共街市，例如已在《施政報告
》定出天水圍和東涌街市的選址，未來規劃洪水橋新市填亦會增建公共街市。她重申，政府有能
力、有權力去阻止某些事發生，就會去做，但由於當年出售領展後，剩餘的能力有限，除了福利
用途之外，難以干預私人商業行為。（ｃｗ）

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