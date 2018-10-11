【十月股災】台股低開１﹒９％後再急插４﹒６％，跌穿一萬點

《經濟通通訊社１１日專訊》美股暴跌，科技股遭血洗，納指跌超４％，道指跌超８００點

創８個月最大日跌幅。台股雙十假期休市後復市，台股加權平均指數今低開１﹒９％，報

１０２７２﹒０４點，隨後急瀉，於９︰０７ａｍ，加權平均指數跌穿１００００點，報

９９８２點，大插４﹒６３％。

光電業及電器電纜類指數帶頭跌，分別下挫６﹒６２％及６﹒６３％；電子類指數跌

５﹒３８％；金融類指數就跌２﹒６８％。（ａｃ）

