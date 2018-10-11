【聚焦人幣】人幣中間價貶２６點子報６﹒９０９８，１７個月低

《經濟通通訊社１１日專訊》美股暴跌，科技股遭血洗，納指跌超４％，道指跌超８００點

創８個月最大日跌幅。美國總統特朗普表示，股市重挫實際上是等待已久的調整，並認為聯儲局

堅持加息是「瘋了」，環球市場都密切關注人民幣中間價的走向。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年３月１５日

以來１７個月最低，較上個交易日貶２６點子，上個交易日報６﹒９０７２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．９０９８ ＋ ２６．００

１歐元╱人民幣 ７．９６５５ ＋ ２５５．００

１００日圓╱人民幣 ６．１５４９ ＋ ４５３．００

１港元╱人民幣 ０．８８１７ － ０．２０

１英鎊╱人民幣 ９．１２２３ ＋ ４３３．００

１澳元╱人民幣 ４．８８１２ － ２８１．００

１紐元╱人民幣 ４．４６２５ － １３０．００

１新加坡╱人民幣 ４．９９５９ － ２６．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９８３４ ＋ ２１２．００

１加元╱人民幣 ５．２９３１ － ４３０．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０１２ － ３．９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６７４６ ＋ ９７６．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１３７０ ＋ ２５６．００

１人民幣╱韓元 １６４．８５００ ＋ ９８．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

