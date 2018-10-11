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11/10/2018 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價貶２６點子報６﹒９０９８，１７個月低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美股暴跌，科技股遭血洗，納指跌超４％，道指跌超８００點
創８個月最大日跌幅。美國總統特朗普表示，股市重挫實際上是等待已久的調整，並認為聯儲局
堅持加息是「瘋了」，環球市場都密切關注人民幣中間價的走向。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年３月１５日
以來１７個月最低，較上個交易日貶２６點子，上個交易日報６﹒９０７２。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９０９８　　　　＋　　２６．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９６５５　　　　＋　２５５．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１５４９　　　　＋　４５３．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８１７　　　　－　　　０．２０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．１２２３　　　　＋　４３３．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８８１２　　　　－　２８１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４６２５　　　　－　１３０．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９９５９　　　　－　　２６．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９８３４　　　　＋　２１２．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．２９３１　　　　－　４３０．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０１２　　　　－　　　３．９０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．６７４６　　　　＋　９７６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１３７０　　　　＋　２５６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６４．８５００　　　　＋　　９８．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

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