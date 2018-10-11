《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，台灣財政部次長阮清華表示，台灣的經濟基本面仍
良好，已注意到台股重挫，台灣財政部旗下國安基金今日下午將召開委員會，針對全球股市重挫
情況進行討論。
隔夜美國股市重挫，標普５００指數及道指急跌逾３％，創下２月８日來最大單日跌幅，科
技股是重災區，因美債收益率攀升促使投資者撤離風險資產。亞洲股市今早亦受累全線急挫，台
股加權平均指數今早大幅低開１﹒９％，隨後急瀉４﹒６％，跌穿一萬點關。（ｂｉ）
11/10/2018 11:43
【十月股災】台灣財政部關注台股重挫，午後國安基金將開會討論
《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，台灣財政部次長阮清華表示，台灣的經濟基本面仍
良好，已注意到台股重挫，台灣財政部旗下國安基金今日下午將召開委員會，針對全球股市重挫
情況進行討論。
隔夜美國股市重挫，標普５００指數及道指急跌逾３％，創下２月８日來最大單日跌幅，科
技股是重災區，因美債收益率攀升促使投資者撤離風險資產。亞洲股市今早亦受累全線急挫，台
股加權平均指數今早大幅低開１﹒９％，隨後急瀉４﹒６％，跌穿一萬點關。（ｂｉ）
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