【聚焦人幣】ＩＭＦ拉加德：冀中國遵循保持人民幣匯率靈活性建議

《經濟通通訊社１１日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，希望各國不要

走向貿易戰或貨幣戰，強烈建議緩和貿易緊張局勢，致力於更加強有力、公平且符合需要的全球

貿易體系。

拉加德表示，支持中國在匯率靈活性方面的做法，希望中國遵循保持人民幣匯率靈活性的建

議。她又指，考慮到全球債務處於紀錄高位，任何一點風吹草動都可能引發資本流出新興市場。

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