【聚焦人幣】離岸人幣穿６﹒９４關，日內最多跌１８０點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股急挫，亞太區股市接力跌，加上人民幣中間價今日又

再調降至１７個月低，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤在６﹒９３尾爭持後都失守６﹒９４關

，低見６﹒９４３０，日內跌１８０點，目前在６﹒９４０５徘徊。

在岸人幣就企穩在６﹒９３２３。（ａｃ）

