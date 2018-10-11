《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股急挫，亞太區股市接力跌，加上人民幣中間價今日又
再調降至１７個月低，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤在６﹒９３尾爭持後都失守６﹒９４關
，低見６﹒９４３０，日內跌１８０點，目前在６﹒９４０５徘徊。
在岸人幣就企穩在６﹒９３２３。（ａｃ）
11/10/2018 11:13
【聚焦人幣】離岸人幣穿６﹒９４關，日內最多跌１８０點
《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股急挫，亞太區股市接力跌，加上人民幣中間價今日又
再調降至１７個月低，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤在６﹒９３尾爭持後都失守６﹒９４關
，低見６﹒９４３０，日內跌１８０點，目前在６﹒９４０５徘徊。
在岸人幣就企穩在６﹒９３２３。（ａｃ）
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