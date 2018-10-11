【十月股災】聯訊證券：Ａ股對美股下跌預期不足，市場恐慌蔓延

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股今日大瀉，跌至四年新低，並創逾３１個月單日最大跌幅

，滬深兩市超過１０００隻股份跌停。聯訊證券分析指，市場此前對美股下跌的預期不足，導致

受衝擊較大，今日Ａ股跌破關鍵低點後恐慌情緒更是蔓延。加上中美貿易衝突未有緩解跡象，而

且美方還有加碼，對市場有負面影響，而內地開始的對沖政策仍然需要時間累積才見成效。

另外，中國銀行國際金融研究所亦指，外圍市場波動令短期中國股市受到波及，不過風險會

集中在短期，後續即使美股出現大幅度調整，Ａ股都不會持續跟隨。（ａｃ）

