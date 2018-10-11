《經濟通通訊社１１日專訊》美股暴跌引發全球資本市場震盪，滬深股市難獨善其身，滬綜
指節節敗退，連失２７００、２６００關，午後恐慌蔓延，Ａ股現有近千股跌停，滬綜指大插
５﹒６３％報２５７２﹒５１，深證成跳水６﹒２６％。（ｃｔ）
11/10/2018 14:37
【十月股災】近千隻Ａ股跌停，滬綜指愈跌愈深，跌幅擴至５﹒６％
《經濟通通訊社１１日專訊》美股暴跌引發全球資本市場震盪，滬深股市難獨善其身，滬綜
指節節敗退，連失２７００、２６００關，午後恐慌蔓延，Ａ股現有近千股跌停，滬綜指大插
５﹒６３％報２５７２﹒５１，深證成跳水６﹒２６％。（ｃｔ）
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