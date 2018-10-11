【十月股災】滬指半日急瀉逾４％逼近二千六，北上資金流出３５億

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國債二年期債息再創１０年新高，道指周三（１０日）急

瀉８３１點或３﹒１５％，帶動環球股市全面大瀉。滬綜指今早低開３﹒０４％即失守２７００

大關，而後跌勢雖見收窄，但很快又再跌過，不但跌穿２０１６年１月的「熔斷底」２６３８點

，至午間尾盤前，跌幅再急速擴大，總結半日大瀉４﹒３４％，報２６０７﹒４點，２６００關

勢危。滬綜指盤中最低見２６０１﹒８４點，創近４年新低。

美國科技股遭血洗，滬深科技股即成跌市主力，深市更是一片愁雲慘霧，深成指半日瀉

５﹒１９％，報７５９５﹒２點，創業板指同挫５﹒３９％，報１２７４﹒１３點。

股災刺激成交量激增，兩市半日成交２２２１億元（人民幣．下同），逼近上日全日成交額

２３６０億元。成交量大增背後則是外資逃難潮，北上資金早盤大幅淨流出近３５億，截至午收

時，滬股通淨流出２４﹒９８億元，深股通淨流出９﹒７２億元。



＊５０隻科技股跌幅逾９％＊



多個板塊今日見明顯跌幅，其中科技股成中港跌市主力軍。軟件板塊方面，榮科科技

（深：３００２９０）、衡寧健康（深：３００２５３）、聚力文化（深：００２２４７）、

大恆科技（滬：６００２８８）等１１股跌停，共計５０隻股份跌幅超過９％；電腦設備股方面

，天地數碼（深：３００７４３）、雷柏科技（深：００２５７７）及中國長城

（深：００００６６）跌停，共計１４隻股份跌幅超過９％。

Ａ股跌跌不休令成交一直低迷，機構已下調內地五大券商的全年盈利預測，下調幅度介乎

２３％至３４％。撞正全球股災，證券股慘上加慘，海通證券（滬：６００８３７）瀉

５﹒３％，廣發證券（深：０００７７６）、中信證券（滬：６０００３０）跌４﹒７％，華泰

（滬：６０１６８８）跌４﹒６％，國泰君安（滬：６０１２１１）挫３﹒６％。



＊國有大行跌幅小於大市＊



中小銀行股跌幅大，鄭州行（深：００２９３６）瀉８﹒９％，張家港行

（深：００２８３９）跌８﹒２％，無錫銀行（滬：６００９０８）跌７﹒４％。但國有銀行及

險企等權重股或因護盤因素影響，跌幅明顯小於大市。建設銀行（滬：６０１９３９）跌３％，

中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）滑２％，中國人壽

（滬：６０１６２８）軟２﹒４％。（ｅｙ）

