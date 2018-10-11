《經濟通通訊社１１日專訊》受環球股市重挫拖累，Ａ股市場午後跌勢未止，滬綜指暫跌
４﹒４％，報２６０６﹒４４點，滬深３００指數跌４％，深成指跌５﹒２％。上海Ｂ股跌
３﹒７％，深圳Ｂ股則跌３﹒５％。（ａｃ）
11/10/2018 13:03
【十月股災】滬綜指午後續跌４﹒４％，深成指跌５﹒２％
《經濟通通訊社１１日專訊》受環球股市重挫拖累，Ａ股市場午後跌勢未止，滬綜指暫跌
４﹒４％，報２６０６﹒４４點，滬深３００指數跌４％，深成指跌５﹒２％。上海Ｂ股跌
３﹒７％，深圳Ｂ股則跌３﹒５％。（ａｃ）
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