【京城近觀】房地產市場真的涼了？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》１０月的北京天氣已經很涼了，前幾天，

最低溫度只有三度至四度，出門衣服穿少了，一陣陣涼意透骨而來，讓人不由自主地在心中哼起

一首《涼涼》。傳統火熱的「金九銀十」隨著樓盤「半價」出售、「打砸」售樓處、業主「維權

」的新聞搶佔觀眾眼球，房地產市場也一下子涼了嗎？

北京的房地產市場的確令人感受到絲絲涼意，尤其是燕郊樓市價格大幅下滑。燕郊二手房價

格相對最高點的時候，普遍出現腰斬，從最高點每平方米３﹒５萬元（人民幣．下同），跌至每

平方米１﹒５萬元，折價近六成，不少小戶型二手房掛牌價每平方米１萬元。去年６月，燕郊開

始限購，部分項目對外宣傳：「沒有資質也能買住宅」作為招徠手段，仍然冷冷清清。



＊房價上漲周期已長達３９個月＊



地產龍頭碧桂園的股價跌跌不休，萬科郁亮把公司未來三年的目標，僅僅定在「活下去」，

在萬科深圳總部秋季例會上，鮮紅的背景上面是「活下去」，讓人驚心動魄的三個字。此前恆大

在全國推出「無理由退房」，房地產行業三巨頭都發出「寒冬將至」訊號。

如此說來，房地產市場真的一下子涼了？恐怕未必。９月中，國家統計局發布數據，８月份

７０個大中城市中有６９個城市房價在上漲，同比環比漲幅均有所擴大。房價普漲，新建住宅僅

廈門環比微跌０﹒１％，南京、北京持平，其餘６７個城市房價全部上漲。

從二手房價格來看，７０個城市中僅有上海廈門兩個城市房價下跌，跌幅非常輕微，其他一

線、二線或三線城市，在今年６月份以後重新開始大幅上漲。直至，８月，本輪房地產市場上漲

周期已經長達３９個月，刷新中國房地產歷史上上漲最長紀錄。

統計局數據顯示，截至８月末，商品房待售面積５３８７３萬平方米，比７月末減少５５５

萬平方米，庫存已降至４年以來的最低點。



＊樓市調控政策仍在收緊＊



即使在調控如此嚴厲的情況之下，如國家統計局公布的數據顯示的那樣，現在房價上行壓力

其實比下行的大。

事實上，不管是中央還是地方，樓市調控政策仍然在收緊，絲毫看不到一點放鬆跡象，政府

鐵了心要穩定房價，北京的樓市調控政策仍然在加碼，９月北京住房公積金新政推出，將貸款額

度與存繳年行掛勾、限制異地提取，目的就是為了繼續壓制「炒房」。

１０月８日的國務院常務會議要求收緊棚改貨幣化，同樣是要抑制市場過熱。棚改貨幣化被

認為是房價上漲的重要催化劑之一。總體上來說，政府希望樓市平穩發展，不管是大升還是大跌

，都是不希望看到的。



＊高喊「活下去」，或許是想讓對手「活不下去」＊



再看看這次「入冬」以來表現得非常「出位」的萬科，一邊喊著「悲壯」的口號要「活下去

」，一邊在幹甚麼，萬科正在環北京抄底，拿地收購，降低負債率。河北最大房地產開發商華夏

幸福此前公布，與北京萬科擬簽訂協議，收購華夏幸福黃金區域３３﹒９３萬平方米住宅用地，

初步確定收購交易價款約為３２﹒３４億元。今年１－８月拿地金額第二，僅次於碧桂園

（０２００７）。

根據萬科年終財報，一年負債總和才６０９億元，２０１８年中報顯示的帳面現金已經飆升

到了１５９８億。難怪有分析認為，萬科只是譁眾取寵，高喊「活下去」，其實是想讓對手「活

不下去」，讓後知後覺的中小開發商在這一輪寒冬中熬不住，再大舉吞併收購做大做強。

降價寒風確實是有的，但是否進入「暴跌」的嚴冬有待商榷。河北燕郊房子降價無人問津，

有分析認為，最根本原因在於此前的炒風太過熾熱，幾近瘋狂狀態。如今經調控，可說是逐步回

歸理性。很多房地產企業叫苦連天，也許只是以前日子太好過了，現在稍微苦一點就受不了了。

樓市真的涼了嗎？如人飲水冷暖自知。在北京住房公積金制度新政下，北京中低收入者想圓買房

夢，是愈來愈難了。

