【聚焦人幣】人幣中間價１７個月低，即期開市報６﹒９３０７

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年

３月１５日以來１７個月最低，較上個交易日貶２６點子，上個交易日報６﹒９０７２。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６７點子，報６﹒９３０７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９２４０。

而離岸人民幣亦跌破６﹒９４關，低見過６﹒９４０５，日內跌約１５０點，目前在６﹒９

３９０徘徊。（ａｃ）

