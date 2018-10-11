《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年
３月１５日以來１７個月最低，較上個交易日貶２６點子，上個交易日報６﹒９０７２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６７點子，報６﹒９３０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２４０。
而離岸人民幣亦跌破６﹒９４關，低見過６﹒９４０５，日內跌約１５０點，目前在６﹒９
３９０徘徊。（ａｃ）
11/10/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣中間價１７個月低，即期開市報６﹒９３０７
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，貶值至２０１７年
３月１５日以來１７個月最低，較上個交易日貶２６點子，上個交易日報６﹒９０７２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６７點子，報６﹒９３０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２４０。
而離岸人民幣亦跌破６﹒９４關，低見過６﹒９４０５，日內跌約１５０點，目前在６﹒９
３９０徘徊。（ａｃ）
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