【人行收水】人行繼續不開展公開市場操作，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸

收政府債券發行繳款等因素的影響，決定今日不開展公開市場操作，是連續第七個交易日不操作

，今日無逆回購到期，即公開市場零投放零回籠。（ａｃ）

