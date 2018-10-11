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11/10/2018 09:19

【人行收水】人行繼續不開展公開市場操作，今日零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸
收政府債券發行繳款等因素的影響，決定今日不開展公開市場操作，是連續第七個交易日不操作
，今日無逆回購到期，即公開市場零投放零回籠。（ａｃ）

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