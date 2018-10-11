【ＦＯＣＵＳ】侵侵「赤字＋關稅」作死，美股恐瀉未完

【ＦＯＣＵＳ】歷史總是弔詭，現實充滿諷刺－－用此形容美股「黑色星期三（１０日）」

應再合適不過。弔詭的是，十年期美債息時隔３０年再度升破２００月移動平均線，對上一次為

１９８７年９月３０日，道指在約半個多月後的１０月１９日「黑色星期一」暴瀉２２％；諷刺

的是，就在周三當晚，中國女排時隔１２年再次大勝美國隊；而標普５００指數「五連跌」錄侵

侵上台以來最差表現，更似打臉他早前「Ｏｕｒ ｍａｒｋｅｔ ｉｓ ｓｔｒｏｎｇｅｒ

ｔｈａｎ ｅｖｅｒ」論。

伴隨其狂嬲美聯儲「瘋了（ｈａｓ ｇｏｎｅ ｃｒａｚｙ）」，今次美股牛市能否獲

「Ｔｒｕｍｐ ｐｕｔ」續命，還是難逃被其「赤字＋關稅」作死命運？多項指標顯示，市場或

傾向後者。



＊美債罕見跟跌，道指期貨續挫＊



獨秀全球的美股，周三突遭血洗，道指收跌８３１點或３﹒１５％，錄以點數計第三大跌幅

。受貿易戰影響最大的工業股、科技股跌勢尤其慘烈，其中波音、卡特彼勒齊跌逾３﹒８％，

Ｎｅｔｆｌｉｘ重挫８﹒３％，亞馬遜大瀉６﹒１５％，蘋果亦跌４﹒６％。

儘管過去２０年數據顯示，每當標普５００指數在一個月內跌逾２％時，美債都會因投資者

避險而跑贏大盤；但令人意外的是，今次美債亦罕有出現跟隨美股拋售，１０年期息率續逼近

３﹒２６１％的７年新高，３０年期息率升至３﹒３９７％的４年高位，此舉令市場對息率上升

拖累企業盈利的擔憂雪上加霜。疊加美國財政部周三標售６００億美元國債買氣欠佳，恐預示更

多的股市拋售。

無獨有偶，截至上午１１時，道指期貨於美股收市後續跌逾２６０點，暗示美股周四（１１

日）開盤或續大幅低開至少３５０點，而周三收跌３﹒２％的ＳＰＤＲ標普５００ ＥＴＦ亦續

跌逾０﹒５％。

貝爾德首席投資策略師Ｂｒｕｃｅ Ｂｉｔｔｌｅｓ就稱，成交量激增和賣盤普遍存在加劇

１０月市場弱勢。除非看到因投資者悲觀升級和更健康的廣泛回撤帶來的終極一拋

（ｅｘｈａｕｓｔｉｖｅ ｓｅｌｌｉｎｇ），才可能顯示近期風險減弱。



＊Ｔｒｕｍｐ ｐｕｔ續命存疑＊



被侵侵引以為傲的美股牛市突遭當頭棒喝，背後正正反映市場對其大增赤字和狂徵關稅的反

彈。

據美國國會預算辦公室（ＣＢＯ）估算，在特朗普上任總統後的第一個完整財政年度，美國

預算赤字增至７８２０億美元，為２０１２年以來最大財政缺口。赤字高企撞正聯儲加息，刺激

美債息愈升愈有；加上愈來愈多企業擔憂貿易戰升級帶來的供應鏈和銷售受損，以及可能引發的

通脹升溫，均令美股承壓。

早在７、８月，侵侵就曾以宣稱對加息感到不高興（Ｎｏｔ Ｈａｐｐｙ」、「不感到興奮

（Ｎｏｔ Ｔｈｒｉｌｌｅｄ）」地出口術來敲打聯儲，被市場稱為如同

「Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ ｐｕｔ」的「Ｔｒｕｍｐ ｐｕｔ」。

昨晚美股暴跌後，侵侵不惜大罵聯儲「瘋了」，似乎想將美股大跌歸咎於加息，會否令聯儲

１２月加息生變，尚不得而知。最新利率期貨就顯示，市場預期１２月加息２５點概率仍高達近

７５％。

對中國來說，Ａ股早市雖跟跌逾３％，但正如本欄８日所述，「誰的泡沫先爆，誰幸運地撐

到最後」，中美角力勝負才見分曉。（經濟通通訊社 俞瑾）

