【十月股災】上投摩根：Ａ股估值處歷史底部，調整提供買入機會

《經濟通通訊社１１日專訊》上投摩根認為，Ａ股下跌的主要原因是近期美國國債收益率的

快速上行，導致全球緊縮預期升溫，影響全球資本市場的短期投資情緒。但從長期來看，Ａ股上

市公司盈利能力保持穩定，同時估值已來到歷史底部區域，市場的短期調整正在為投資者提供較

好的長期投資買點。



＊今年Ａ股企業盈利增長料超１４％＊



上投摩根表示，雖然一季度Ａ股企業盈利增速有所放緩，但中報數據顯示，Ａ股上市公司的

盈利能力依然強勁。全部Ａ股上半年淨利潤同比增速為１４﹒５１％，較一季報的增速

１３﹒９５％有所提升。其中中小市值、成長股板塊的淨利潤增速也保持在１７％以上。從全年

來看，Ａ股上市公司預計仍能保持１４％以上的盈利增長，相較全球其他市場優勢仍十分明顯，

這也為市場的長期投資奠定基礎。



＊Ａ股估值已全面進入底部區＊



估值方面，Ａ股則已全面進入底部區域。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月末，中證５００指數

的估值水平已降至１９倍，這個水平已明顯低於２０１６年初的３７倍和２０１２年１月的２２

倍，距離２００８年１１月的極值１７倍也僅一步之遙。在盈利能力穩定、估值水平下降的背景

下，Ａ股上市公司中「盈利、估值合理」的公司數量增多。數據又顯示，上半年通過港股互聯互

通機制北上的外資數量就達２３００億元，而伴隨Ａ股被納入ＭＳＣＩ指數和富時羅素指數，更

大規模的境外資金也開始關注Ａ股、加碼Ａ股。（ｂｉ）

