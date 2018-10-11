【本港樓市】藍灣半島三房單位減價１５０萬元以１０５０萬元沽出

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，小西灣藍灣半島１０月暫錄得２宗成交，新近

成交單位為藍灣半島５座高層Ｄ室，實用面積６１６平方呎，建築面積８７０平方呎，３房間隔

，業主５月放盤，叫價１２００萬元，最終願減１５０萬元以１０５０萬元將單位易手，折合平

均實用呎價１７０４５元。

原業主於２００１年８月以３７５萬元買入單位，持貨１７年，帳面獲利６７５萬元，單位

升值１８０％。（ｃｙ）

