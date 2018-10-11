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11/10/2018 16:34

【施政迴響】林卓廷對三隧分流方案有保留：應由遏制車輛數目著手

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新一份《施政報告》提出，由２０２０年１月１日起，增加私
家車、的士及電單車使用紅隧、東隧的費用，使用西隧則減價。民主黨立法會議員林卓廷表示，
對這個「三隧分流」方案有很大保留，尤其是紅隧的收費由２０元倍增至４０元，增加駕駛人士
的負擔，是否可讓車流平均分配的成效也成疑。
　　林卓廷指，交通擠塞主因是私家車及輕型客貨車的數目上升，而駕駛者使用隧道主要視乎方
便程度，認為政府應由遏制車輛數目上升著手。（ｆｗ）

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