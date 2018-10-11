《經濟通通訊社１１日專訊》教育局局長楊潤雄早前指，以廣東話學習中文長遠對香港優勢
是否有影響。他今日在《施政報告》記者會上表示，政府對「兩文三語」這一教育政策沒有任何
改變，而到底是「粵教中」還是「普教中」，應交由學校作專業的決定，他又否認廣東話步入衰
落。
對於如何加強學生對國家的認識，楊潤雄指，學生到內地交流和學習歷史等都可讓他們了解
國家。（ｃｗ）
11/10/2018 18:34
【施政報告】楊潤雄：當局對兩文三語政策無任何改變
《經濟通通訊社１１日專訊》教育局局長楊潤雄早前指，以廣東話學習中文長遠對香港優勢
是否有影響。他今日在《施政報告》記者會上表示，政府對「兩文三語」這一教育政策沒有任何
改變，而到底是「粵教中」還是「普教中」，應交由學校作專業的決定，他又否認廣東話步入衰
落。
對於如何加強學生對國家的認識，楊潤雄指，學生到內地交流和學習歷史等都可讓他們了解
國家。（ｃｗ）
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