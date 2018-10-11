《經濟通通訊社１１日專訊》政府率先為公務員提供１４周產假，教育局局長楊潤雄表示，
由於官校的僱主是政府，因此會即時向教職員推行１４周產假。至於其他學校則會與校方討論。
至於被問到為何選擇聘請新行政主任去處理學校的行政工作，而非直接增加班師比，楊潤雄
指，是由於部分行政工作不需要教師去做，如財政年度預算、與校董開會等，這些非直接與教學
有關的工作可由行政主任去做，亦是應學界要求希望聘請高級一點、具管理知識人員的要求。他
又指，當局從無停下與業界討論幼師薪級表。（ｃｗ）
11/10/2018 18:34
【施政報告】楊潤雄：官校僱主是政府，會即時推行１４產假
《經濟通通訊社１１日專訊》政府率先為公務員提供１４周產假，教育局局長楊潤雄表示，
由於官校的僱主是政府，因此會即時向教職員推行１４周產假。至於其他學校則會與校方討論。
至於被問到為何選擇聘請新行政主任去處理學校的行政工作，而非直接增加班師比，楊潤雄
指，是由於部分行政工作不需要教師去做，如財政年度預算、與校董開會等，這些非直接與教學
有關的工作可由行政主任去做，亦是應學界要求希望聘請高級一點、具管理知識人員的要求。他
又指，當局從無停下與業界討論幼師薪級表。（ｃｗ）
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