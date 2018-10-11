【施政報告】楊偉雄指創科督導委員會已召開過４次會議

《經濟通通訊社１１日專訊》創新及科技局局長楊偉雄在《施政報告》記者會上表示，創新

科技督導委員會已召開過４次會議，每次會議都是由行政長官林鄭月娥主持，每次會議都有討論

到４至５個議題，但現時不便透露太多細節。

楊偉雄表示，科技人才入境計劃實施３個月，已批１２３人的入境申請；至於科技券方面，

政府至今已派出１﹒１６億元，幫助中小企發展。（ｃｗ）

