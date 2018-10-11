【施政報告】楊偉雄：已向私隱專員查詢不侵犯私隱發展ｅＩＤ之法

《經濟通通訊社１１日專訊》創新及科技局局長楊偉雄在《施政報告》記者會上表示，政府

正研究如何在不侵犯私隱下發展電子身份證（ｅＩＤ），例如便利店在青少年購買煙酒時，可在

不取得其他資料下，查詢他是否已達法定年齡，他強調明白香港社會對私隱十分重視，當局已向

私隱專員查詢有關事宜。

創新及科技局常任秘書長卓永興補充指，首階段會爭取在２０２０年中，可用電子身份證申

請公屋、為車牌續牌；２０２０年尾可以電子身份證交３０項電子表格，最後２０２１年中達

３０００多份可以電子身份證遞交。（ｃｗ）

