《經濟通通訊社１１日專訊》創新及科技局局長楊偉雄在《施政報告》記者會上表示，政府
正研究如何在不侵犯私隱下發展電子身份證（ｅＩＤ），例如便利店在青少年購買煙酒時，可在
不取得其他資料下，查詢他是否已達法定年齡，他強調明白香港社會對私隱十分重視，當局已向
私隱專員查詢有關事宜。
創新及科技局常任秘書長卓永興補充指，首階段會爭取在２０２０年中，可用電子身份證申
請公屋、為車牌續牌；２０２０年尾可以電子身份證交３０項電子表格，最後２０２１年中達
３０００多份可以電子身份證遞交。（ｃｗ）
11/10/2018 18:52
【施政報告】楊偉雄：已向私隱專員查詢不侵犯私隱發展ｅＩＤ之法
《經濟通通訊社１１日專訊》創新及科技局局長楊偉雄在《施政報告》記者會上表示，政府
正研究如何在不侵犯私隱下發展電子身份證（ｅＩＤ），例如便利店在青少年購買煙酒時，可在
不取得其他資料下，查詢他是否已達法定年齡，他強調明白香港社會對私隱十分重視，當局已向
私隱專員查詢有關事宜。
創新及科技局常任秘書長卓永興補充指，首階段會爭取在２０２０年中，可用電子身份證申
請公屋、為車牌續牌；２０２０年尾可以電子身份證交３０項電子表格，最後２０２１年中達
３０００多份可以電子身份證遞交。（ｃｗ）
|生財有道11/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】跌市買入電訊股避險 數碼通有實力
|生財有道11/10/2018
【十月股災】美股急瀉港股曾挫逾千點 收跌926點報25266
|生財有道11/10/2018
【十月股災】滬綜指暴瀉5% 跌幅創兩年半來最大
|FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
|生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股尾市跌勢略收窄 騰訊瀉近廿元
|生財有道11/10/2018
【十月股災】郭家耀：港股將下試25200 投資者不宜博反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰