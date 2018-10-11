  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2018 18:52

【施政報告】楊偉雄：已向私隱專員查詢不侵犯私隱發展ｅＩＤ之法

　　《經濟通通訊社１１日專訊》創新及科技局局長楊偉雄在《施政報告》記者會上表示，政府
正研究如何在不侵犯私隱下發展電子身份證（ｅＩＤ），例如便利店在青少年購買煙酒時，可在
不取得其他資料下，查詢他是否已達法定年齡，他強調明白香港社會對私隱十分重視，當局已向
私隱專員查詢有關事宜。
　　創新及科技局常任秘書長卓永興補充指，首階段會爭取在２０２０年中，可用電子身份證申
請公屋、為車牌續牌；２０２０年尾可以電子身份證交３０項電子表格，最後２０２１年中達
３０００多份可以電子身份證遞交。（ｃｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道11/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】跌市買入電訊股避險 數碼通有實力
生財有道11/10/2018
【十月股災】美股急瀉港股曾挫逾千點 收跌926點報25266
生財有道11/10/2018
【十月股災】滬綜指暴瀉5% 跌幅創兩年半來最大
FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股尾市跌勢略收窄 騰訊瀉近廿元
生財有道11/10/2018
【十月股災】郭家耀：港股將下試25200 投資者不宜博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN