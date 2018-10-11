《日入而息》美股暴跌引爆全球股災，港股曾挫千點，騰訊跌近７％

《今天重點》﹡郭家耀稱港股將下試２５２００，投資者不宜博反彈；林嘉麒稱港股今日先

看２５８００，２５５００料喘定；滬綜指暴瀉５﹒２％至近４年低，跌幅

創兩年半來最大



《即日市況》﹡美股急瀉，收跌９２６點報２５２６６



《深滬股市》﹡滬綜指瀉５﹒３％失二千六，上證１８０收挫４﹒５８％



《美元匯價》﹡美元重要支持９３﹒７，英鎊有望試１﹒３３；歐元最新報１﹒１５７０╱

７４，日圓最新報１１２﹒１１╱１３



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）全年度純利升２９﹒８％，期末派息２４０日圓



《公司資訊》﹡周大福（０１９２９）與ＶＥＲＡ ＷＡＮＧ合作推出高級珠寶系列

﹡金沙（０１９２８）王兟辭任獨立非執董

﹡恆益控股（０１８９４）中間價定價，超購１１﹒５倍

﹡高奧士國際（０８０４２）超購逾１５倍，下限定價

﹡國聯證券（０１４５６）申請強制中南重工向其償還本金及違約金等

﹡金地商置（００５３５）９月合約銷售總額升２４％至５６億元人民幣

﹡晨訊科技（０２０００）首９個月收入減少１０﹒３％至近２０億元

﹡友佳國際（０２３９８）首９個月ＣＮＣ工具機業務收入跌８％

﹡瑞安房地產（００２７２）首９月合約物業銷售額按年升４５％

﹡新地（０００１６）將與騰訊合作共拓智慧生活體驗

﹡合生創展（００７５４）９月份合約銷售升５﹒９倍至近１４億元人民幣

﹡證監會表示兆邦基地產（０１６６０）股權高度集中

﹡永嘉集團（０３３２２）首９個月同店銷售按年增長４％

﹡瑞慈醫療（０１５２６）斥５３００萬元人民幣收購若干體檢中心公司股權

﹡太平洋航運（０２３４３）第三季小靈便型乾散貨船日租按年

升２４％

﹡寶勝國際（０３８１３）首９月收益按年升２０％

﹡裕元工業（００５５１）９月綜合經營收益淨額按年升９﹒４％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）第三季完成９架飛機交付

﹡陽光房產（００４３５）９月底整體租用率按季微跌至９７﹒７％，租金增

１﹒３％



《國企紅籌》﹡華晨（０１１１４）今早起停牌，寶馬將收購華晨寶馬２５％股權

﹡Ｇａｒｔｎｅｒ表示上季聯想（００９９２）成為全球最大個人電腦商

﹡新天綠色能源（００９５６）第三季度發電量升９％

﹡華能新能源（００９５８）９月總發電量升３﹒７％

﹡中煤能源（０１８９８）９月商品煤銷量升１０﹒６％，產量持平

﹡中遠海運港口（０１１９９）冀碼頭物流業務有明顯佔比，有信心達全年吞

吐量目標



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）與天津中新藥業達成戰略合作

﹡碧桂園（０２００７）、宏安（０１２４３）馬鞍山項目泓碧５４７伙，最

快年內推售；碧桂園表示看好香港樓市，調整房屋比例有利私人市場

﹡騰訊（００７００）斥３９００萬元回購，連續２１次共涉８億元

﹡飲食概念（０８０５６）停牌，待公布內幕消息

﹡瑞年（０２０１０）小股東要求召開特別股東會改組管理層，並爭取派息

﹡興業太陽能（００７５０）擬發２﹒３億元３年期可換股債，年息１２％

﹡安踏（０２０２０）第三季度其他品牌零售額升逾９０％

﹡龍湖（００９６０）９月合同銷售金額升３２﹒５％

﹡舜宇（０２３８２）９月手機鏡頭出貨量升６１％，車載鏡頭升３０％



《中國要聞》﹡支付寶稱發現黑客透過竊取蘋果ＩＤ並盜用帳戶資金

﹡航空工業與一汽在新移動出行工具及新能源車等合作

﹡遼寧省委書記會見寶馬董事長，指支持寶馬華晨合作

﹡中歐養老基金募資僅３﹒２億元，全體合夥人自發認購

﹡人行繼續不開展公開市場操作，今日零投放零回籠

﹡江蘇國安廳副處長據報被ＦＢＩ拘捕，涉盜航空機密

﹡易綱會見美國財長，就相關經濟金融問題交流；易綱會見紐聯儲主席，就中

美經濟金融形勢交換意見

﹡評論指地產股改名換姓不如苦練內功

﹡萬科澄清廈門項目並未因降價對前期業主退款

﹡農業農村部表示遼寧省大連市發生非洲豬瘟，已有效處置

﹡上海樓市內外環分化嚴重，料四季度內環推盤不會加大

﹡崔永元舉報民警涉違法，上海警方表示若查實將依法處理

﹡瑞銀資管上海將推對沖基金母基金和大類資產配置產品

﹡人行易綱稱宏觀槓桿率已穩，年初預定增長目標可實現

﹡商務部表示美方乏誠信，中方維護良好關係初衷沒改變；商務部批美墨加貿

易協定「毒丸」條款是搞排他主義

﹡住建部表示確保按時完成全年５８０萬套棚改任務

﹡官媒表示中國的大門只會愈開愈大，非公平貿易破壞者

﹡上海四季度寫字樓大量入市，惟核心商圈供應有限

﹡中指院表示內地二線城市樓價漲幅回落，料市場逐步降溫

﹡多家Ａ股發聲維穩，中石油稱關注股價將努力提升業績

﹡抖音早前遭政府部門約談，上月封禁２﹒４萬個帳號

﹡冀東裝備收回往年舊帳，料首三季盈利增近３０倍

﹡山東濰坊嚴打企業賴帳，破產或同被視為惡意逃債

﹡國務院表示進一步放寬旅遊及養老等服務消費領域准入；發展住房租賃市場

，實施新能源車購置稅優惠



《寶島快訊》﹡台股收挫６﹒３％史上最大跌幅，國安基金將開會應對

﹡台灣財政部關注台股重挫，午後國安基金將開會討論



《其他消息》﹡政府表示美國國會報告結論偏頗，絕不存在「政治篩選」

﹡胡志偉質疑有否評估美國取消香港政策法，林鄭：會據理力爭

﹡柯創盛及尹兆堅自動當選房屋事務委員會正副主席

﹡鍾國斌及莫乃光自動當選經濟發展事務委員會正副主席

﹡郭家騏當選立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席

﹡葉建源及鄭泳舜自動當選立會教育事務委員會正副主席

﹡資金外逃深股通流走１３﹒４９億；資金外逃滬股通流走２１﹒７億

﹡山頂纜車獲行政會議批出新經營權及獲准展開拓展計劃

﹡調查指香港僑居人士平均年薪１４０萬元，為亞太區之冠

﹡致同表示７５間停牌逾三個月公司，料一半或於明年７月底除牌

﹡山頂文輝道地問鼎超級地王，料估值３２３億元

﹡中信銀行（國際）前經理涉嫌就開立戶口詐騙客戶９﹒８萬元

﹡楊潤雄稱官校僱主是政府，會即時推行１４產假；局對兩文三語政策無任何

改變



《施政答問》﹡林鄭月娥稱土地研究工作未停過，填海涉法定過程會再諮詢；肯定明年環境

轉差，故不撤辣招；評分較去年跌近１４分，屬預期之內；即使發展高球場

也需時處理交通問題；沒有概念叫新香港人，也沒有概念叫大灣區人；無信

心在任期內完成分拆運房局；填海近年被嚴重妖魔化

﹡公營機構會否即時增產假，林鄭月娥稱代僱主發指令不合適

﹡范國威批林鄭燃燒儲備，林鄭稱投資非一年用盡

﹡區諾軒質疑林鄭不再管三座大山，林鄭稱能力有限

﹡張宇人諷工會貪得無厭，林鄭稱良好的勞資關係很重要

﹡張華峰憂超級無敵金融風暴正形成，林鄭稱會嚴陣以待

﹡張超雄批政府只顧填海忽視弱勢，林鄭稱有地才有空間

﹡謝偉銓倡建第４條海底隧道，林鄭稱要再討論

﹡許智峯批政府於馬凱事件的作為非君子，林鄭稱君子是動口不動手

﹡陳肇始稱禁電子煙政策很清晰，控煙工作只會愈來愈嚴；未有數據顯示禁電

子煙後用家會轉吸傳統香煙

﹡羅致光否認以標時換取消對沖，強調每項政策獨立討論；額外４周產假承擔

因動用公帑而需設入息上限

﹡聶德權稱９月內申領內地居住證香港人已達５萬

﹡邱騰華稱貿戰對出口影響０﹒４％內，惟牽動整體經濟；明年會編配５Ｇ頻

譜，營運商已作出準備；灣仔會展面積將增加多達２﹒９萬平方米

﹡麥美娟指已向主席建議所有立法會女同事享１４周產假

﹡市民稱資助房屋價參考私樓難負擔，冀用土地收回條例；市民批１４年後單

程證逼爆人工島，林鄭非為港人服務

﹡港鐵全力配合小蠔灣車廠用地、沙中線及新鐵路發展

﹡林卓廷對三隧分流方案有保留：應由遏制車輛數目著手

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