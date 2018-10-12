【新股上市】廣駿集團暗盤開報０﹒４２元，高招股價５％

《經濟通通訊社１２日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）下周一（１５日）掛牌，今日於

輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４２元，較招股價０﹒４元高出５％。每手５０００股，若不計

手續費，每手賺１００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４６元，高招股價１５％。（ｓｃ）

