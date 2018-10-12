《經濟通通訊社１２日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）下周一（１５日）掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４２元，較招股價０﹒４元高出５％。每手５０００股，若不計
手續費，每手賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４６元，高招股價１５％。（ｓｃ）
12/10/2018 16:18
【新股上市】廣駿集團暗盤開報０﹒４２元，高招股價５％
《經濟通通訊社１２日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）下周一（１５日）掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４２元，較招股價０﹒４元高出５％。每手５０００股，若不計
手續費，每手賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４６元，高招股價１５％。（ｓｃ）
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