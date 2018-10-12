《經濟通通訊社１２日專訊》金利通（０８２５６）發盈喜，預期截至今年八月底止的首季
業績扭虧為盈，去年同期為虧損約５８０萬元，主要由於電訊分部及資訊科技應用分部收入因獲
得多個客戶合約而有所增加，以及行政開支減少所致，惟公司未有進一步披露盈利規模。
（ｋｌ）
12/10/2018 08:45
【企業盈喜】金利通（８２５６）料上季虧轉盈，收入增行政開支減
《經濟通通訊社１２日專訊》金利通（０８２５６）發盈喜，預期截至今年八月底止的首季
業績扭虧為盈，去年同期為虧損約５８０萬元，主要由於電訊分部及資訊科技應用分部收入因獲
得多個客戶合約而有所增加，以及行政開支減少所致，惟公司未有進一步披露盈利規模。
（ｋｌ）
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