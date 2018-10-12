《盤後部署》港股今日低位反彈，料短期殺熊上試２６７００點

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股再急瀉，標普及道指更跌逾２％，道指瀉５４５點，

標指跌５７點；歐洲大市氣氛慘淡，意大利更跌入熊市狀態。資金流入黃金避險，金價大漲逾

３％。

港股昨日急跌逾９００點，今日大幅反彈。受到Ｇ２０峰會中美雙方領導人或舉行會談，以

及市傳美國財政部下周公布匯率報告，不認為中國操縱貨幣，離岸人民幣從低反彈逾７００點子

，並修復６﹒８７關，刺激港股今早反彈。恆指今早開報２５４０１點，高開１３５點，隨後升

幅開始擴大，並一度高見２５８３５點，升５６９點。騰訊（００７００）、吉利

（００１７５）及舜宇（０２３８２）升幅逾９％至１０％，帶動港股氣氛造好，最終恆指收報

２５８０１點，升５３５點或２﹒１２％，成交額１１１１億元。

國企指數收報１０２９９點，升２０６點或２﹒０５％。內地股市方面，滬指收２６０６點

，升２３點或０﹒９１％；深證收報７５５８點，升３４點或０﹒４５％。



＊道期期貨反彈，意大利股市令人擔憂＊



經歷過本周美港股市慘烈急跌後，市勢開始好轉，道指期貨現時升約２５０點或１％，報

２５４３８點；歐洲ＳＴＯＸＸ ５０藍籌指數期貨亦跟隨造好高開０﹒８％。值得關注的是，

由於意大利執政聯盟表示，目前無意修改預算案，而現時預算案只會推高赤字下亦寸步不讓，五

星運動領袖馬約指，寄望歐盟可以與意國政府對話，並希望把一部分銀行業的自救基金貸款進行

證券化，或尋找私人投資者入股等，受消息影響，意大利ＦＴＳＥ ＭＩＢ指數期貨依然低開，

盤中一度低見２％。

另外，中國９月份對美貿易順差為３４１﹒３億美元，按年升１４﹒５％，較預期８﹒２％

好並創下紀錄新高，中國海關總署表示，受到高基數效應影響，預料今年第四季外貿近進出口增

長可能有所放緩。報告強調，雖然今年國際經濟貿易上存在不確定性，特別是中美摩擦造成的衝

擊，但產生影響目前還是可控。



＊投資氣氛薄弱，港股反彈後料續尋底＊



上日股市曾急瀉千點，一口氣將２６２００至２５２００的恆指牛證殺光，連「逃生門」亦

沒有給予投資者，今日大市低位反彈，似乎有資料趁低「掃平貨」。觀看恆指牛熊證街貨區比例

中，昨日新增最多熊證是２６６２４至２６６９９之間，新增數量相當於對沖期指６５４張。預

料大市短期內會再次反彈向上殺熊，２６７００點將會是明顯阻力位。

然而，恆指從今年七月起已造５浪波幅，而且一波比一波大，現時第六波一下急殺千點造底

，預料未來數星期恆指有機會迎來比早前更大的升跌波幅，惟波幅愈大，升跌愈大，目前牛證重

貨區於２５０００點左右，因此不排除恆指有機會升上２６０００以上關口，再借勢向下急殺尋

底，如穿２５０００點後，下一步喘定位可能先看去年４月１９日低位２３７２３點，距離目前

約有２０００點。（ｕｌ）

