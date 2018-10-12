【十月股災】傳因股市大跌騰訊音樂將推遲美國上市計劃

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，受全球股市大跌影響，騰訊（００

７００）旗下騰訊音樂將推遲到最早１１月上市，原先公司預計下周開始ＩＰＯ路演，１０月２

２日當周開始交易。

據悉，騰訊音樂本周與承銷團隊會面，討論ＩＰＯ的發行價價格，但目前決定再等數周時間

，因為擔心市場動盪將影響定價。

騰訊音樂的私募估值過去一年大幅飆升，去年底的估值為１２５億美元，當時該公司與競爭

對手Ｓｐｏｔｉｆｙ進行換股交易。（ｍｎ）

