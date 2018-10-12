《經濟通通訊社１２日專訊》印度將提高部分電子產品及通訊設備的進口關稅，以控制進口
及試圖推高最近處於弱勢的盧比匯率。
這是印度在兩周內第二次上調關稅，可能加劇與美國及中國等國的貿易緊張情勢，並打擊思
科（Ｃｉｓｃｏ Ｓｙｓｔｅｍ）、華為、中興通訊（００７６３）、愛立信、諾基亞及三星電
子等網絡設備製造商。
目前尚不清楚每個具體項目加徵多少關稅，但印度政府列出的幾個可能受影響的項目包括：
智能手錶等可穿戴設備及乙太網路交換器等。（ｍｎ）
12/10/2018 14:19
【貿易開戰】印度將上調電子產品等進口關稅
《經濟通通訊社１２日專訊》印度將提高部分電子產品及通訊設備的進口關稅，以控制進口
及試圖推高最近處於弱勢的盧比匯率。
這是印度在兩周內第二次上調關稅，可能加劇與美國及中國等國的貿易緊張情勢，並打擊思
科（Ｃｉｓｃｏ Ｓｙｓｔｅｍ）、華為、中興通訊（００７６３）、愛立信、諾基亞及三星電
子等網絡設備製造商。
目前尚不清楚每個具體項目加徵多少關稅，但印度政府列出的幾個可能受影響的項目包括：
智能手錶等可穿戴設備及乙太網路交換器等。（ｍｎ）
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