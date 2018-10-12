《經濟通通訊社１２日專訊》加拿大周公布新配額及關稅措施，目的是打擊傾銷特定鋼材的
行為，同時試圖向美國證明加國不會成為中國及其他低成本生產商將鋼材輸入美國的後門。
此前加拿大鋼鐵企業不滿，美國根據國家安全理由對多數國家加徵鋼鐵關稅，導致更多廉價
鋼材從美國轉口往加拿大。
加拿大財政部宣布，從１０月２５日起將對７種鋼材實施配額，配額將根據過去３年的平均
進口量計算得出，超過配額的進口鋼材將被徵收２５％的關稅。（ｍｎ）
12/10/2018 16:14
【貿易開戰】加拿大實施鋼材進口配額及關稅，阻截廉價鋼材傾銷
《經濟通通訊社１２日專訊》加拿大周公布新配額及關稅措施，目的是打擊傾銷特定鋼材的
行為，同時試圖向美國證明加國不會成為中國及其他低成本生產商將鋼材輸入美國的後門。
此前加拿大鋼鐵企業不滿，美國根據國家安全理由對多數國家加徵鋼鐵關稅，導致更多廉價
鋼材從美國轉口往加拿大。
加拿大財政部宣布，從１０月２５日起將對７種鋼材實施配額，配額將根據過去３年的平均
進口量計算得出，超過配額的進口鋼材將被徵收２５％的關稅。（ｍｎ）
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