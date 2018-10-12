【新股上市】亮晴控股（０８６０３）暗盤平開後現升１４％

《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股

（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，據輝立交易場暗盤平開報０﹒２８元後，現報

０﹒３２元，升１４﹒３％，一度高見０﹒３４５元。以現價計算，不計手續費，每手

１００００股可賺４００元。

耀才暗盤資料顯示，股份現報０﹒３２５元，升１６﹒１％。（ｕｌ）

