《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股
（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，據輝立交易場暗盤平開報０﹒２８元後，現報
０﹒３２元，升１４﹒３％，一度高見０﹒３４５元。以現價計算，不計手續費，每手
１００００股可賺４００元。
耀才暗盤資料顯示，股份現報０﹒３２５元，升１６﹒１％。（ｕｌ）
12/10/2018 16:17
【新股上市】亮晴控股（０８６０３）暗盤平開後現升１４％
《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股
（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，據輝立交易場暗盤平開報０﹒２８元後，現報
０﹒３２元，升１４﹒３％，一度高見０﹒３４５元。以現價計算，不計手續費，每手
１００００股可賺４００元。
耀才暗盤資料顯示，股份現報０﹒３２５元，升１６﹒１％。（ｕｌ）
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